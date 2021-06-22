Радник голови Офісу Президента зазначив, що було б наївним очікувати від керівництва Росії визнання, що кожен народ має право на повноцінний протест проти антидержавних дій тих, хто займає найвищі держпосади.
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Янукович втік від народного гніву
У Зеленського наголосили, що факти дуже чіткі та беззаперечні.
Пан Янукович у 2014 році втік до Росії не від конкретних лідерів тодішньої опозиції, не від міфічного впливу Держдепу США, а від народного гніву,
– пояснив Подоляк.
Він додав, що президент-втікач намагався зламати мрію українців про приєднання до спільноти європейських народів. Він робив це через ультиматум Росії у стилі "або-або" – або Захід, або Росія.
"Якби керівництво Росії не намагалась тримати під контролем Україну та інші сусідні держави та не виставляло ультиматумів, події 2013 року могли б розвиватися інакше", – впевнений радник глави ОП,
Тоді, на його думку, ситуацію могли змінити дострокові вибори, завдяки яким можна було б уникнути "жорстких подій, які відбулися у січні та лютому 2014 року".
Російська пропаганда не спрацює
Водночас Подоляк переконаний, що немає такої сили у сучасному інформаційному світі, яка могла б затерти ці факти – очевидні для всіх в Україні.
Керівництву Росії не вдасться нав'язати Європі неправдиве трактування захоплення Криму та розпалювання війни на Донбасі,
– продовжив він.
Радник очільника ОП також процитував заяву голови комітету у закордонних справах Бундестагу Норберта Рьоттгена: "Ми все ж повинні бути реалістичними. Росія позбавляє своїх західних сусідів права на вільне самовизначення, і це – корінь проблеми".
Подоляк підсумував, що якщо про це так відкрито кажуть у Німеччині, то це означає, що дезінформаційні наративи керівництва Росії вже точно не спрацюють.
Цинічна заява Путіна: що відомо
- Глава Кремля назвав Революцію Гідності "державним переворотом, який організували США", який Європа нібито підтримала.
- Саме через ці події, вважає президент країни-окупанта, українці не можуть вільно потрапити до свого Криму, а не через те, що півострів окупувала Росія.