Радник голови Офісу Президента зазначив, що було б наївним очікувати від керівництва Росії визнання, що кожен народ має право на повноцінний протест проти антидержавних дій тих, хто займає найвищі держпосади.

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Янукович втік від народного гніву

У Зеленського наголосили, що факти дуже чіткі та беззаперечні.

Пан Янукович у 2014 році втік до Росії не від конкретних лідерів тодішньої опозиції, не від міфічного впливу Держдепу США, а від народного гніву,

– пояснив Подоляк.

Він додав, що президент-втікач намагався зламати мрію українців про приєднання до спільноти європейських народів. Він робив це через ультиматум Росії у стилі "або-або" – або Захід, або Росія.

"Якби керівництво Росії не намагалась тримати під контролем Україну та інші сусідні держави та не виставляло ультиматумів, події 2013 року могли б розвиватися інакше", – впевнений радник глави ОП,

Тоді, на його думку, ситуацію могли змінити дострокові вибори, завдяки яким можна було б уникнути "жорстких подій, які відбулися у січні та лютому 2014 року".

Російська пропаганда не спрацює

Водночас Подоляк переконаний, що немає такої сили у сучасному інформаційному світі, яка могла б затерти ці факти – очевидні для всіх в Україні.

Керівництву Росії не вдасться нав'язати Європі неправдиве трактування захоплення Криму та розпалювання війни на Донбасі,

– продовжив він.

Радник очільника ОП також процитував заяву голови комітету у закордонних справах Бундестагу Норберта Рьоттгена: "Ми все ж повинні бути реалістичними. Росія позбавляє своїх західних сусідів права на вільне самовизначення, і це – корінь проблеми".

Подоляк підсумував, що якщо про це так відкрито кажуть у Німеччині, то це означає, що дезінформаційні наративи керівництва Росії вже точно не спрацюють.

Цинічна заява Путіна: що відомо