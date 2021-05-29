Благодаря браку с украинкой "вор в законе" имел вид на жительство в Украине.

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В миграционной службе сообщили, что мужчину задержали сотрудники Управления стратегических расследований.

"Криминального авторитета" обвинили в

координации действий преступников и криминальных группировок на Волыни,

организации распределения денег между ними,

поддержке тесной связи с выходцами из Грузии, отбывающих наказание в местах лишения свободы.

Злоумышленника выдворили из Украины

"Вору в законе" отменили документ на право пребывания на территории Украины. После этого в сопровождении правоохранителей его принудительно вернули на родину. Мужчине также запретили въезд на украинскую землю.

Важно! Задержание "криминального авторитета" состоялось в рамках борьбы с криминалитетом. Недавно СНБО применил персональные санкции к 557 "ворам в законе". Владимир Зеленский сообщил, что такие же ограничения ввели и против 111 "криминальных авторитетов".