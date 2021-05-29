Завдяки шлюбу з українкою "злодій в законі" мав посвідку на постійне проживання в Україні.
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У міграційній службі повідомили, що чоловіка затримали працівники Управління стратегічних розслідувань.
"Кримінального авторитета" звинуватили у
- координації дії злочинців та кримінальних угруповань на Волині,
- організації розподілу грошей між ними,
- підтримці тісного зв'язку з вихідцями з Грузії, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.
Зловмисника видворили з України
"Злодію у законі" скасували документ на право перебування на території України. Після цього в супроводі правоохоронців його примусово повернули на батьківщину. Чоловіку також заборонили в'їзд на українську землю.