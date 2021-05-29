Завдяки шлюбу з українкою "злодій в законі" мав посвідку на постійне проживання в Україні.

Читайте також Поліція затримала 2 найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі"

У міграційній службі повідомили, що чоловіка затримали працівники Управління стратегічних розслідувань.

"Кримінального авторитета" звинуватили у

координації дії злочинців та кримінальних угруповань на Волині,

організації розподілу грошей між ними,

підтримці тісного зв'язку з вихідцями з Грузії, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі.

Зловмисника видворили з України

"Злодію у законі" скасували документ на право перебування на території України. Після цього в супроводі правоохоронців його примусово повернули на батьківщину. Чоловіку також заборонили в'їзд на українську землю.

Важливо! Затримання "кримінального авторитета" відбулося у межах боротьби з криміналітетом. Нещодавно РНБО застосувала персональні санкції до 557 "злодіїв у законі". Володимир Зеленський повідомив, що такі ж обмеження ввели й проти 111 "кримінальних авторитетів".