Он оказался среди тех 76 мариупольцев, которых удалось вытащить из левого берега окруженного Мариуполя. Девушка поблагодарила Ирину Верещук, Офис Президента и сотни людей, которые вовлечены в процесс эвакуации.

К теме Впервые за время блокады: 79 мариупольцев автобусами доехали из Мариуполя в Запорожье

Анастасия обнародовала фото, где она обнимает улыбающегося дедушку. Как она рассказала в комментариях, услышав об эвакуации он сказал лаконичное "я сваливаю".

Я даже не могу представить, каких усилий это стоило каждому, но эти 76 спасенных жизней – да, возможно, немного, учитывая общее количество людей, нуждающихся в эвакуации, но очень много для их родственников, которые не слышали родные голоса полтора месяца,

– написала девушка.

Бабушка умерла под завалами, в городе еще остались родители

Анастасия Золотарева также рассказала, что бабушка, которая ее вырастила, осталась в Мариуполе навсегда. В подвал, где она пряталась со своими соседями, попал вражеский снаряд – все они погибли под завалами. Тело бабушки не удалось достать.

Она всегда говорила мне: "если я умру, не надо приезжать на похороны. Хочу, чтобы ты запомнила меня живой". И случилось именно так, как она хотела – я не приехала. И это отдельно будет болеть мне до тех пор, пока город не освободят от российской гнили и бабушка не будет похоронена по-человечески,

– призналась Золотарева.

Также она рассказала, что ее мать с мужем продолжают оставаться в городе. Из-за отсутствия каких-либо документов, которые сгорели при пожаре, они побоялись попытаться сесть в автобусы, считая, что их могут вывезти не в ту сторону и там оставить.

Надеюсь, что эвакуационный процесс не остановится и в ближайшее время у меня будет возможность обнять еще одного родного мне человека,

– добавила она.

Также она верит, что ее родной Мариуполь освободят от российских оккупантов и отстроят.

И хотя обе наши квартиры в городе разрушены до основания, верю, что мой родной Мариуполь будет отстроен. Отстроено – а в фундамент каждого дома мы закладываем нашу ненависть ко всему российскому в одном углу и необъятную любовь ко всему украинскому – в другом. И будет снова самая красивая весна в стальном городе на Азовском море,

– написала Анастасия.

К теме – Зеленский рассказал о деблокаде Мариуполя: смотрите видео