На окраинах города Сумы с самого утра взрываются вражеские снаряды. Об этом сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

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Авиация захватчиков нанесла точечные удары по городу, в результате чего разрушены объекты инфраструктуры. Однако масштабы нанесенного ущерба сейчас оценить пока не могут – в городе продолжается артиллерийский обстрел.

Кроме того, из-за атак захватчиков город Лебедин Сумского района уже вторые сутки без электроснабжения.

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