На околицях міста Суми від самого ранку вибухають ворожі снаряди. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

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Авіація загарбників нанесла точнові удари по місту, унаслідок чого зруйновані об'єкти інфраструктури. Однак масштаби завданих збитків зараз оцінити поки не можуть – у місті триває артилерійський обстріл.

Крім того, через атаки загарбників місто Лебедин Сумського району вже другу добу без електропостачання.

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