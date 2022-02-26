Об этом сообщила советник главы Сумской военной администрации Алена Бояринова. Обстрел ведут со стороны Косовщины.
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На Сумщине – ожесточенные бои
Отметим, что бои за Сумы продолжаются уже несколько дней. Также оккупанты пытаются занять другие города региона. Одни из самых ожесточенных боев – за Ахтырку. Здесь в больницах уже находятся 300 человек, они нуждаются в помощи. Также россияне в плену 18 сотрудников Сумской таможни.
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