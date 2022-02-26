Про це повідомила радниця голови Сумської військової адміністрації Альона Бояринова. Обстріл ведуть зі сторони Косівщини.

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На Сумщині – запеклі бої

Зазначимо, що бої за Суми тривають вже кілька днів. Також окупанти намагаються зайняти інші міста регіону. Одні з найзапекліших боїв – за Охтирку. Тут у лікарнях вже перебувають 300 людей, вони потребують допомоги. Також росіяни в полоні 18 співробітників Сумської митниці.

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