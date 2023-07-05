Об угрозе ракетного удара предупредили в воздушных силах ВСУ. Там отметили, что враг атакует Украину крылатыми ракетами из стратегического бомбардировщика Ту-160.

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Россияне запустили ракеты: что известно

10:57 Происходит что-то странное. В Сумской области – отбой. Тем временем снова сирены раздались для жителей Полтавщины, а через минуту – снова для Сумщины и Харьковщины.

10:55 Отбой воздушной тревоги был объявлен для жителей Харьковской области.

10:54 Тем временем отбой воздушной тревоги жителям Полтавской области.

10:53 Карта воздушных тревог продолжает "краснеть". Сирены загудели для жителей Днепропетровской области.

10:46 Известно о воздушной тревоге в Харьковской и Запорожье.

10:45 В Воздушных силах предупредили, что на Юге воздушная тревога связана с пуском крылатых ракет "Калибр".

10:44 Об угрозе ракетной атаки предупредили жителей Николаевской, Херсонской и Одесской областей.

10:31 Сирены раздались также в Донецкой области. Не игнорируйте воздушную тревогу и находитесь в укрытиях до отбоя.

10:25 Воздушная тревога была объявлена в Полтавской и Сумской областях.

10:17 Воздушные силы предупредили о возможных пусках крылатых ракет. Их совершили из стратегического бомбардировщика из акватории Каспийского моря. Если пуски реальны, ориентировочное время объявления воздушной тревоги в южных и восточных областях в 10:50,

– писали в Воздушных силах.

09:32 В Воздушных силах ВСУ отметили, что зафиксировали вылет стратегического бомбардировщика Ту-160. Украинцев предупредили о вероятной воздушной тревоге.

Ночью 5 июля россияне атаковали "Шахидами"

Заметим, что российские захватчики терроризировали Украину также дронами-камикадзе. Под угрозой находились Днепропетровская, Запорожская и Харьковская области. После полуночи жители сообщали о том, что слышали звуки взрывов.

В этих регионах подразделения ЧВК "Восток" уничтожили все 3 беспилотника, которые запустил враг. Глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук выразил благодарность всем военным. Они ведь спасли жителей региона от возможной трагедии.

По его словам, оккупанты также сбросили боеприпасы из БПЛА по Марганецкой общине на Никопольщине. Предварительно обошлось без пострадавших. Последствия атаки уточняются.