Про загрозу ракетного удару попередили у Повітряних силах ЗСУ. Там зазначили, що ворог атакує Україну крилатими ракетами зі стратегічного бомбардувальника Ту-160.

Читайте також Більшість ударів росіяни завдають вночі: Ігнат пояснив, яка мета у ворога

Росіяни запустили ракети: що відомо

10:57 Відбувається щось дивне. На Сумщині – відбій. Тим часом знову сирени залунали для мешканців Полтавщини, а через хвилину – знову для Сумщини та Харківщини.

10:55 Відбій повітряної тривоги оголосили для мешканців Харківської області.

10:54 Тим часом відбій повітряної тривоги для мешканців Полтавської області.

10:53 Карта повітряних тривог продовжує "червоніти". Сирени загуділи для мешканців Дніпропетровської області.

10:46 Відомо про повітряну тривогу на Харківщині та Запоріжжі.

10:45 У Повітряних силах попередили, що на Півдні повітряна тривога пов'язана з пуском крилатих ракет "Калібр".

10:44 Про загрозу ракетної атаки попередили мешканців Миколаївської, Херсонської та Одеської областей.

10:31 Сирени залунали також на Донеччині. Не ігноруйте повітряну тривогу та перебувайте в укриттях до відбою.

10:25 Повітряну тривогу оголосили у Полтавській і Сумській областях.

10:17 Повітряні сили попередили про ймовірні пуски крилатих ракет. Їх здійснили зі стратегічного бомбардувальника з акваторії Каспійського моря. Якщо пуски реальні, орієнтовний час оголошення повітряної тривоги у південних та східних областях о 10:50,

– писали у Повітряних силах.

09:32 У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що зафіксували виліт стратегічного бомбардувальника Ту-160. Українців попередили про ймовірну повітряну тривогу.

Уночі 5 липня росіяни атакували "Шахідами"

Зауважимо, що російські загарбники тероризували Україну також дронами-камікадзе. Під загрозою були Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області. Після опівночі мешканці повідомляли про те, що чули звуки вибухів.

У цих регіонах підрозділи ПВК "Схід" знищили всі 3 безпілотники, які запустив ворог. Глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук висловив подяку всім військовим. Адже вони врятували мешканців регіону від можливої трагедії.

За його словами, окупанти також скинули боєприпаси з БпЛА по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Попередньо, минулося без постраждалих. Наслідки атаки уточнюють.