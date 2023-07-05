Про загрозу ракетного удару попередили у Повітряних силах ЗСУ. Там зазначили, що ворог атакує Україну крилатими ракетами зі стратегічного бомбардувальника Ту-160.

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Зауважимо, що російські загарбники тероризували Україну також дронами-камікадзе. Під загрозою були Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області. Після опівночі мешканці повідомляли про те, що чули звуки вибухів.

У цих регіонах підрозділи ПВК "Схід" знищили всі 3 безпілотники, які запустив ворог. Глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук висловив подяку всім військовим. Адже вони врятували мешканців регіону від можливої трагедії.

За його словами, окупанти також скинули боєприпаси з БпЛА по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Попередньо, минулося без постраждалих. Наслідки атаки уточнюють.