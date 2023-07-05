Про загрозу ракетного удару попередили у Повітряних силах ЗСУ. Там зазначили, що ворог атакує Україну крилатими ракетами зі стратегічного бомбардувальника Ту-160.
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10:57 Відбувається щось дивне. На Сумщині – відбій. Тим часом знову сирени залунали для мешканців Полтавщини, а через хвилину – знову для Сумщини та Харківщини. 10:55 Відбій повітряної тривоги оголосили для мешканців Харківської області. 10:54 Тим часом відбій повітряної тривоги для мешканців Полтавської області. 10:53 Карта повітряних тривог продовжує "червоніти". Сирени загуділи для мешканців Дніпропетровської області. 10:46 Відомо про повітряну тривогу на Харківщині та Запоріжжі. 10:45 У Повітряних силах попередили, що на Півдні повітряна тривога пов'язана з пуском крилатих ракет "Калібр". 10:44 Про загрозу ракетної атаки попередили мешканців Миколаївської, Херсонської та Одеської областей. 10:31 Сирени залунали також на Донеччині. Не ігноруйте повітряну тривогу та перебувайте в укриттях до відбою. 10:25 Повітряну тривогу оголосили у Полтавській і Сумській областях.
10:17 Повітряні сили попередили про ймовірні пуски крилатих ракет. Їх здійснили зі стратегічного бомбардувальника з акваторії Каспійського моря.
Якщо пуски реальні, орієнтовний час оголошення повітряної тривоги у південних та східних областях о 10:50,
– писали у Повітряних силах. 09:32 У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що зафіксували виліт стратегічного бомбардувальника Ту-160. Українців попередили про ймовірну повітряну тривогу. Уночі 5 липня росіяни атакували "Шахідами"
Зауважимо, що російські загарбники
тероризували Україну також дронами-камікадзе. Під загрозою були Дніпропетровська, Запорізька та Харківська області. Після опівночі мешканці повідомляли про те, що чули звуки вибухів.
У цих регіонах підрозділи ПВК "Схід"
знищили всі 3 безпілотники, які запустив ворог. Глава Дніпропетровської облради Микола Лукашук висловив подяку всім військовим. Адже вони врятували мешканців регіону від можливої трагедії.
За його словами, окупанти також
скинули боєприпаси з БпЛА по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. Попередньо, минулося без постраждалих. Наслідки атаки уточнюють.