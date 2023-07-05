Як минула ніч

Неспокійною ніч була у Дніпропетровській, Запорізькій та Харківській областях. Звуки вибухів місцеві мешканці почули після опівночі.

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Загалом у всіх цих регіонах підрозділи ПВК "Схід" знищили 3 безпілотники.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук подякував військовим за те, що вберегли людські життя від можливої трагедії. Він також додав, що на ранок росіяни скинули боєприпаси з БпЛА по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині. За попередніми даними, постраждалих немає. Наслідки з'ясовуються.

Росіяни атакували дронами Суми

Нагадаємо, що 3 липня, близько 11 години, росіяни атакували "Шахедами" два багатоквартирні будинки та будівлю СБУ у Сумах. На жаль, 3 людей загинули, а 21 особа постраждала. Наразі 4 потерпілих перебувають у лікарнях.

4 липня в місті оголошували Днем жалоби за загиблими.

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Зверніть увагу! Військовий експерт та офіцер запасу ЗСУ Андрій Крамаров заявив, що Росія змінила тактику в обстрілах України. Ворог вирішив зосередитися більше на лінії зіткнення. Окупанти хочуть обстрілювати дронами місця скупчення наших військових та техніки. Максимальну увагу вони приділяють позиціям ЗСУ на фронті.