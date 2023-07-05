У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попереджають, що почувши сигнали повітряної тривоги, треба негайно увімкнути радіо, телевізор чи інтернет, щоб дізнатись, що відбувається. Окрім того, є дані щодо того, кому бути готовим до евакуації та що взяти у тривожну валізу, пише 24 Канал.

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Які звуки сигналізують про радіацію

У випадку застосування ядерної зброї, використання "брудної бомби" або вибуху на АЕС головне правило лишається незмінним: почувши сирену, прямуйте в укриття,

– заявили у SPRAVDI.

Там також пояснили, що після звуку тривоги варто дізнатись, яка загроза та що робити. Дані про це можу повідомити:

ДСНС;

Генштаб;

поліція;

місцева влада на сторінках їх офіційних сайтів чи соцмереж або в офіційних каналах.

"Якщо інтернет-зв'язок буде нестабільним, можна використовувати полегшені версії соцмереж – фейсбук лайт чи месенджер лайт", – заявили у Центрі.

Там також попередили, що з великою ймовірністю в зоні ураження може не працювати інтернет та засоби зв'язку, не буде світла.

Тому заздалегідь подбайте про наявність радіоприймача з живленням від батарейок. Це може бути єдиним засобом зв'язку в надзвичайній ситуації,

– закликали людей.

Там також пояснили, як варто діяти:

якщо у вашій місцевості розміщена АЕС і там сталася аварія, – залишайтеся в приміщенні або негайно зайдіть у нього, якщо ви на вулиці. Найкраще – в укриття або підвал;

тримайтесь якомога далі від стін та даху, адже радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівлі;

вдягність респіратор або ватно-марлеву пов'язку. Якщо немає, прикрийте ніс і рот рушником, хусткою або шарфом;

закрийте вікна та двері, вентиляційні отвори в приміщенні та не підходьте до них без нагальної потреби; вимкніть кондиціонер та обігрівачі.

Окрім того, варто мати запас води та їжі, загорнутої в плівку, на декілька днів. Людям порадили корисні застосунки для інформування про надзвичайні ситуації:

Тривога від Мінцифри;

єТривога, яка розроблена українськими IT-волонтерами в Польщі;

Київ Цифровий – актуально для мешканців столиці.

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Які сигнали тривоги можуть лунати

Постанова Кабміну затверджує положення про організацію оповіщення, згідно з яким органи місцевого самоврядування самостійно затверджують "порядок оповіщення". Тобто самі обирають сигнали тривоги.

Центр протидії дезінформації ще у 2022 році пояснював, що в разі оголошення повітряної тривоги – буде довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд:

сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів;

сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат;

сигнал евакуації з міста – гудок потяга.

Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію,

– заявили в ЦПД.

Варто зазначити, що водночас диктор буде говорити: "Увага всім!" і повідомляє про порядок дій під час небезпеки.

Як можуть лунати звуки радіаційної небезпеки або евакуації: дивіться відео

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