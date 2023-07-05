У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки попереджають, що почувши сигнали повітряної тривоги, треба негайно увімкнути радіо, телевізор чи інтернет, щоб дізнатись, що відбувається. Окрім того, є дані щодо того, кому бути готовим до евакуації та що взяти у тривожну валізу, пише 24 Канал.
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Які звуки сигналізують про радіацію
У випадку застосування ядерної зброї, використання "брудної бомби" або вибуху на АЕС головне правило лишається незмінним: почувши сирену, прямуйте в укриття,
– заявили у SPRAVDI.
Там також пояснили, що після звуку тривоги варто дізнатись, яка загроза та що робити. Дані про це можу повідомити:
- ДСНС;
- Генштаб;
- поліція;
- місцева влада на сторінках їх офіційних сайтів чи соцмереж або в офіційних каналах.
"Якщо інтернет-зв'язок буде нестабільним, можна використовувати полегшені версії соцмереж – фейсбук лайт чи месенджер лайт", – заявили у Центрі.
Там також попередили, що з великою ймовірністю в зоні ураження може не працювати інтернет та засоби зв'язку, не буде світла.
Тому заздалегідь подбайте про наявність радіоприймача з живленням від батарейок. Це може бути єдиним засобом зв'язку в надзвичайній ситуації,
– закликали людей.
Там також пояснили, як варто діяти:
- якщо у вашій місцевості розміщена АЕС і там сталася аварія, – залишайтеся в приміщенні або негайно зайдіть у нього, якщо ви на вулиці. Найкраще – в укриття або підвал;
- тримайтесь якомога далі від стін та даху, адже радіоактивний матеріал осідає на зовнішній стороні будівлі;
- вдягність респіратор або ватно-марлеву пов'язку. Якщо немає, прикрийте ніс і рот рушником, хусткою або шарфом;
- закрийте вікна та двері, вентиляційні отвори в приміщенні та не підходьте до них без нагальної потреби; вимкніть кондиціонер та обігрівачі.
Окрім того, варто мати запас води та їжі, загорнутої в плівку, на декілька днів. Людям порадили корисні застосунки для інформування про надзвичайні ситуації:
- Тривога від Мінцифри;
- єТривога, яка розроблена українськими IT-волонтерами в Польщі;
- Київ Цифровий – актуально для мешканців столиці.
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Які сигнали тривоги можуть лунати
Постанова Кабміну затверджує положення про організацію оповіщення, згідно з яким органи місцевого самоврядування самостійно затверджують "порядок оповіщення". Тобто самі обирають сигнали тривоги.
Центр протидії дезінформації ще у 2022 році пояснював, що в разі оголошення повітряної тривоги – буде довгий безперервний сигнал сирени щонайменше 30 секунд:
- сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів;
- сигнал радіаційної небезпеки – це дзвін в набат;
- сигнал евакуації з міста – гудок потяга.
Після такого сповіщення слід увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію,
– заявили в ЦПД.
Варто зазначити, що водночас диктор буде говорити: "Увага всім!" і повідомляє про порядок дій під час небезпеки.
Як можуть лунати звуки радіаційної небезпеки або евакуації: дивіться відео