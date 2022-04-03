Об этом 3 апреля сообщили на фейсбук-странице Воздушного командования "Центр". Соответствующее сообщение там опубликовали около 16:40.

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Куда попали вражеские ракеты в Василькове

Наши военные отметили, что россияне атаковали территорию, которую уже обстреливали ракетами в начале марта. Тогда она подверглась значительным разрушениям, почти все помещения сгорели.

В Воздушном командовании рассказали, что 3 апреля оккупанты попали в уже разрушенное здание штаба. Там также дислоцировался учебный центр и гражданский колледж.

Община как раз начала восстанавливать учебное заведение после пожара. На территории, куда прилетели ракеты, его работники наводили порядок на улице и в зданиях.

Есть пострадавшие, один из них – в критическом состоянии

По предварительной информации, несколько работников колледжа получили ранения. Их оперативно эвакуировали в местное лечебное учреждение. Один из пациентов находится в критическом состоянии. Спасательные службы продолжают разбирать завалы и ищут под ними живых людей.

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