Об этом Наталья Баласинович отметила в своем обращении к жителям Василькова, а также всей Украины.
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Глава города Васильков рассказала о том, что оккупанты 12 марта выпустили по городу 9 ракет. В результате ударов врагам удалось полностью уничтожить аэропорт.
Источник:фейсбук Натальи Баласинович
Об этом Наталья Баласинович отметила в своем обращении к жителям Василькова, а также всей Украины.
Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий начала 3 недели войны
Новость дополняется
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