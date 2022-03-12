Про це Наталія Баласинович зазначила у своєму зверненні до мешканців Василькова, а також усієї України.

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Зранку ворог випустив по місту 8 ракет

Сьогодні, близько 07:00 ворожі сили обстріляли місто Васильків. 8 ракет влучили, обстріляли аеропорт. Внаслідок ракетних ударів, аеропорт повністю знищено. Знищено злітну смугу,

– наголосила вона.

Також Наталія Баласинович зазначила, що одна з ракет влучила в склад боєприпасів, що стало причиною їхнього детонування. Це, за словами очільниці міста, відбувається досі. Крім того, горить нафтобаза. Тож вона попросила містян не боятися чорного диму.

Усіх мешканців вона попросила зберігати спокій, залишатися вдома. Наталія Баласинович додала, що проходила повз ринок і побачила багато людей. Це її вразило.

Люди, ви що, безсмертні? Будь ласка, залишайтеся вдома. У нашому місті зараз небезпека. Будь ласка, не виходьте без потреби на вулиці,

– закликала вона.

Дивіться відеозвернення Наталії Баласинович до мешканців Василькова:

Очільниця міста також додала, що ворог не звітує, коли проводитиме ракетні обстріли. І, на жаль, сигнали про повітряну тривогу можуть не завжди звучати вчасно. Тож вона вкотре попросила мешканців міста залишатися вдома, а також не виходити з укриттів.

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