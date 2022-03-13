О ситуации на границе рассказал один из очевидцев и журналист Евгений Климакин. По его словам, до российского вторжения в Украину на польско-белорусской границе были очереди по 20 километров.

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Активист: Очередь из фур примерно 30 километров

Как заметил активист, санкции действуют. Немного грузов едет, но все же они есть. Это уже 2-й день блокировки.

Мы спрашиваем, что у них (в фурах – 24 канала). Смеялись, что, вероятно, памперсы для русской армии,

– вспомнил он.

Цель активистов, подчеркнул Климакин, – остановить полностью транспорт. Чтобы вообще никакие российские и белорусские грузовики не ездили.

"Здесь очередь уже, я думаю, около 30 километров стоит из российских и белорусских грузовиков", – предположил он и сказал, что люди продолжают сплачиваться, приходя с флагами Украины и Польши.

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