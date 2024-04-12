Российские захватчики не дают украинцам покоя и продолжают угрожать своими ракетами. Вечером 12 апреля по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Связана она со взлетом МиГ-31К – ракетоносителя аэробаллистических ракет "Кинжал".

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Воздушную тревогу не игнорируйте

Чрезвычайно важно не игнорировать воздушную тревогу, связанную со взлетом МиГ-31К. Враг может в любой момент запустить "Кинжалы". Собственно, это российские захватчики делали накануне, когда осуществили очередной массированный ракетный и дроновый удар по украинской энергетике.

Обратим внимание, что воздушную тревогу объявили в 19:36. Как отмечают мониторинговые каналы, в воздух подняли сразу два борта МиГ-31К – ракетоносителей "Кинжалов". Известно, что подняли их в небо с аэродрома Саваслейка, что в Нижегородской области.

Уже в 19:55 объявили отбой воздушной тревоги. Можно покидать укрытия. Но будьте максимально осторожными на случай, если в вашем регионе снова будет воздушная тревога.

В ночь на 11 апреля враг запустил более 80 целей

Российские военные в ночь на 11 апреля нанесли ракетный и дроновой удар по Украине. Били враги по энергетической инфраструктуре нашего государства.

В общем оккупанты выпустили 82 средства воздушного нападения. Если конкретнее, то говорится о:

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС;

6 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К;

12 зенитных управляемых ракет С-300;

40 ударных БПЛА типа "Шахед";

4 управляемые авиационные ракеты Х-59.

К отражению воздушного нападения привлекали истребительную авиацию и зенитные ракетные войска Воздушных сил, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

По результатам противовоздушного боя уничтожили 57 воздушных целей. Говорится о 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, 39 "Шахедов" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

В основном российские военные били по энергетическим объектам Украины. К сожалению, враг полностью уничтожил Трипольскую ТЭС, Киевской области. Ракеты и дроны повредили подстанции и объекты генерации сразу в 5 областях: Харьковской, Запорожской, Одесской, Киевской, Львовской.