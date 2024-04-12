Російські загарбники не дають українцям спокою та продовжують загрожувати своїми ракетами. Ввечері 12 квітня по всій території України оголосили повітряну тривогу. Пов'язана вона зі зльотом МіГ-31К – ракетоносія аеробалістичних ракет "Кинджал".

Читайте також Існують райони, де великі проблеми: яка ситуація з енергетикою після російських атак

Повітряну тривогу не ігноруйте

Надзвичайно важливо не ігнорувати повітряну тривогу, пов'язану зі зльотом МіГ-31К. Ворог може у будь-який момент запустити "Кинджали". Власне, це російські загарбники робили напередодні, коли здійснили черговий масований ракетний і дроновий удар по українській енергетиці.

Звернімо увагу, що повітряну тривогу оголосили о 19:36. Як зазначають моніторингові канали, у повітря підняли відразу два борти МіГ-31К – ракетоносіїв "Кинджалів". Відомо, що підняли їх у небо з аеродрому Саваслейка, що у Нижньогородській області.

Вже о 19:55 оголосили відбій повітряної тривоги. Можна покидати укриття. Але будьте максимально обережними на випадок, якщо у вашому регіоні знову буде повітряна тривога.

У ніч проти 11 квітня ворог запустив понад 80 цілей

Російські військові у ніч проти 11 квітня завдали ракетного та дронового удару по Україні. Били вороги по енергетичній інфраструктурі нашої держави.

Загалом окупанти випустили 82 засоби повітряного нападу. Якщо конкретніше, то мовиться про:

20 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС;

6 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К;

12 зенітних керованих ракет С-300;

40 ударних БпЛА типу "Шахед";

4 керовані авіаційні ракети Х-59.

До відбиття повітряного нападу залучали винищувальну авіацію та зенітні ракетні війська Повітряних сил, мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

За результатами протиповітряного бою знищили 57 повітряних цілей. Мовиться про 16 крилатих ракет Х-101/Х-555, 39 "Шахедів" і 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

В основному російські військові били по енергетичних об'єктах України. На жаль, ворог повністю знищив Трипільську ТЕС, що на Київщині. Ракети та дрони пошкодили підстанції та об'єкти генерації відразу у 5 областях: Харківській, Запорізькій, Одеській, Київській, Львівській.