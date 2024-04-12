Про це 24 Каналу розповів експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, зауважити, що здатність генерувати електроенергію зараз суттєво знижена. Щоправда, в окремі години у світловий день Україна може експортувати надлишок електроенергії за кордон, що і відбувається.

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У пікові години є певні проблеми. Насамперед йдеться по 19 – 22 вечора. Тоді Україні потребує імпорту. При цьому майже в максимальному обсязі.

Ці обсяги компенсують нестачу маневрової генерації, яка виникла внаслідок російських обстрілів. Поки що ситуацію вдається збалансувати – і Укренерго не запроваджує графіки вимкнень, окрім Харкова. Але закликає громадян раціонально ставитися до використання електроенергії. Не вмикайте потужні електроприлади з 19 по 22. Це прохання збережеться упродовж всього міжсезоння та під час опалювального сезону,

– зауважив Рябцев.

Ситуація наразі контрольована. Але існують окремі райони, де є проблеми з електроенергією. Йдеться про Харків, де перерва в постачанні може сягати від 8 – 10 годин. Це може тривати досить довго, бо енергетики не встигають відновити все між обстрілами.

Складна ситуація на Криворіжжі. Там час від часу обмежують енергопостачання для промислових споживачів. Також є проблеми у людей, які проживають біля пошкоджених ТЕС. Часто їхні будинки були заживлені саме з самих станцій.

Чи доцільно відновлювати пошкоджені ТЕС

Рябцев підкреслив, що зараз ситуація є загрозливою. Але ті проблеми, які є, реально вирішити. Енергетики знають, як це зробити. Але критично важливо, аби було чітке дотримання правильного розподілу ресурсів. Відновлювати великі об'єкти потрібно лише тоді, коли будуть виконані три обов'язкові умови.

Перша – в міжсезонні має бути достатньо часу, щоб відновити роботу блока. Друга – на відновлення має бути достатньо ресурсів. Насамперед кадрових та фінансових. А також – чи є в доступі обладнання, яким можна замінити пошкоджене. Третє – потрібно гарантувати протиракетний захист для цих об'єктів після відновлення,

– зауважив Рябцев.

Якщо хоча б одна з умов цих об'єктів не може бути виконана, то потрібно переглянути рішення про відновлення електростанцій. У такому випадку варто надавати перевагу встановленню великої кількості станцій невеликої продуктивності від 5 – до 30 МВт та об'єднати їх в малі системи розподілу.

Обстріли України: коротко