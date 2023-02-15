Во всех областях Украины прогнозируют осадки

Сначала осадки будут только в некоторых областях. В частности, 15 февраля на Востоке и Севере прогнозируется небольшой снег. Тем временем на Юге он будет с дождем.

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В пятницу осадки наведаются и Запад, а уже с субботы будут господствовать на всей территории Украины. Более того, будут идти как днем, так и ночью.

По предварительному прогнозу, днем, 18 февраля, на Закарпатье, в Ивано-Франковской, Львовской, Волынской, Одесской, Николаевской и Крымской дождь будет без снега.

Обратите внимание! Пока на Западе даже ночью будет плюсовая температура, в частности, +2...+4 градуса, на Востоке морозы еще будут держаться. Прохладнее всего на Харьковщине - -9...11 градусов и Луганщине - -7...-9 градусов.

Предварительный прогноз на 18 января / Скриншот из Укргидрометцентра