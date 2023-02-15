У всіх областях України прогнозують опади
Спочатку опади знову навідаються лише до частини областей. Зокрема, 15 лютого на Сході та Півночі прогнозують невеликий сніг. Тим часом на Півдні він вже буде з дощем.
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У п'ятницю опади завітають і на Захід, а вже з суботи пануватимуть на всій території України. Ба більше, йтимуть як вдень, так і вночі.
За попереднім прогнозом, вдень, 18 лютого, на Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині, Волині, Одещині, Миколаївщині та Криму дощ буде без снігу.
Попередній прогноз на 18 січня / Скриншот з Укргідрометцентру