У всіх областях України прогнозують опади

Спочатку опади знову навідаються лише до частини областей. Зокрема, 15 лютого на Сході та Півночі прогнозують невеликий сніг. Тим часом на Півдні він вже буде з дощем.

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У п'ятницю опади завітають і на Захід, а вже з суботи пануватимуть на всій території України. Ба більше, йтимуть як вдень, так і вночі.

За попереднім прогнозом, вдень, 18 лютого, на Закарпатті, Івано-Франківщині, Львівщині, Волині, Одещині, Миколаївщині та Криму дощ буде без снігу.

Зверніть увагу! Поки на Заході навіть вночі вже буде плюсова температура, зокрема, +2...+4 градуси, на Сході морози ще триматимуться. Найпрохолодніше буде на Харківщині, – -9...11 градусів та Луганщині – -7...-9 градусів.