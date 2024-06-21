24 Канал отмечает, что во время воздушной тревоги важно не пренебрегать безопасностью и призывает всех украинцев направляться в укрытие гражданской защиты.

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14:25, 21 июня По Украине раздаются отбои воздушной тревоги.

14:24, 21 июня Отбой угрозы по МиГ-31К,

– написали в ПС.

13:58, 21 июня В Воздушных силах ВСУ сообщили о ракетной опасности по всей территории Украины. "Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", – говорится в сообщении.