24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.

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14:25, 21 червня По Україні лунають відбої повітряної тривоги.

14:24, 21 червня Відбій загрози по МіГ-31К,

– написали в ПС.

13:58, 21 червня В Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій території України. "Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", – йдеться в повідомленні.