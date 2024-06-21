24 Канал наголошує, що під час повітряної тривоги важливо не нехтувати безпекою та закликає всіх українців прямувати в укриття цивільного захисту.
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14:25, 21 червня
По Україні лунають відбої повітряної тривоги.
14:24, 21 червня
Відбій загрози по МіГ-31К,
– написали в ПС.
13:58, 21 червня
В Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку по всій території України.
"Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", – йдеться в повідомленні.
13:58, 21 червня
У всіх областях України оголосили повітряну тривогу.
В Україні оголошено повітряну тривогу / Скриншот 24 Каналу