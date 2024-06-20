Цієї ночі окупанти також для ураження застосовували дрони-камікадзе типу "Шахед", а також ракети різного типу. Головне про нічну атаку росіянами України 20 червня – читайте у матеріалі 24 Каналу.
До теми Зафіксовано зліт 4-х бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья"
Як атакував ворог Україну вночі
Близько 22:33 19 червня стало відомо, що ворог запустив свої безпілотники типу "Шахед". Дрони-камікадзе рухалися з Херсонської до Миколаївської області й на північний захід.
Згодом тривога розповсюдилася на центральні та східні області. Уже вночі 20 червня о 02:19 стало відомо, що безпілотники тримають курс на Київську область. Через це там теж пролунали сирени.
Увечері 19 червня Повітряні сили зафіксували активність Ту-95МС ворога. Мовиться про 4 борти, ці стратегічні бомбардувальники злетіли з аеродрому "Оленья".
"Шахеди" також помічали у Вінницькій області. Росіяни намагалися націлитися дронами на Київ, але окупантам цього не вдалося зробити. Уже о 04:27 по всіх областях пролунали відбої повітряної тривоги.
Повітряні сили не писали жодної інформації про пуски крилатих ракет, але вже з ранкового зведення стало зрозуміло, що окупанти все ж застосовували цей тип зброї з Каспійського регіону.
У яких областях чули вибухи
Після 3 ночі 20 червня вибухи почули жителі Київської області. До столиці наближалися, за інформацією моніторингових спільнот, від 5 до 10 дронів-камікадзе.
До лівого берега Києва дрони підходили через Броварський район. У Київській ОВА і КМДА підтвердили роботу протиповітряної оборони по ворожих безпілотниках у передмісті столиці.
Крім того, о 04:16 місцеві спільноти Дніпропетровської області у соціальних мережах повідомили, що у регіоні чули звук вибуху. Монітори писали, що була загроза застосування балістики. Водночас в області фіксували й "Шахеди".
О 03:37 Повітряні сили написали, що фіксують ракету курсом на Дніпро – Запоріжжя. За хвилину в Запорізькій ОВА зазначили, що пролунав вибух.
Скільки дронів і ракет збили сили ППО
У Повітряних силах ЗСУ розповіли, що вночі російські окупанти здійснили комбіновану атаку по Україні, використавши різні типи ракет та ударні безпілотники типу "Шахед". Ворог випустив по Україні 9 ракет та 27 БпЛА.
Чим атакували російські війська:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555, запущені з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС з району Каспійського моря;
- 3 балістичні ракети "Іскандер-М" з Воронезької області, Росія;
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59 з повітряного простору над Азовським морем;
- 27 ударних БпЛА типу "Шахед" з району Приморсько-Ахтарська, Росія.
Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби радіоелектронної боротьби Повітряних Сил та розрахунки мобільних вогневих груп Сил оборони України.
В результаті було збито 32 повітряні цілі:
- 4 крилаті ракети Х-101/Х-555.
- 1 керована авіаційна ракета Х-59.
- 27 ударних БПЛА типу "Шахед".
Бойова робота проводилася у Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Миколаївській, Херсонській, Харківській, Київській, Черкаській, Полтавській та Вінницькій областях.
Які наслідки ворожої атаки по областях
- Київ
У Київській міській військовій адміністрації повідомили, що силами й засобами протиповітряної оборони усі ворожі цілі були знищені на підступах до столиці. Станом на 9 ранку у столиці не зафіксовано ані руйнувань, ані потерпілих.
- Київська область
У Київській ОВА розповіли, що унаслідок падіння уламків "Шахедів" поблизу одного з населених пунктів області виникло загоряння трав'яного настилу. Рятувальники вже ліквідували цю пожежу.
На жаль, уламки безпілотників пошкодили лінії електропередач Броварського району та обладнання одного з підприємств регіону. Наслідки вже оперативно ліквідовують енергетики.
- Вінницька область
Керівник Вінницької ОВА о 04:27 повідомив у соцмережах, що внаслідок атаки Росії в області є влучання в об'єкт критичної інфраструктури. Близько 7 години ранку Сергій Борзов написав, що за уточненою інформацією Повітряних сил, на території Вінницької області ППО працювала по 4 ворожих "Шахедах". Усі збито.
- Дніпропетровська область
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що наші оборонці неба знищили 5 "Шахедів" та 4 ракети. ППО працювала на Нікопольщині, Криворіжжі й Синельниківщині.
Глава Дніпропетровської області наголосив, що наслідки російської атаки були у Криворізькому та Нікопольському районах. Так, там постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років, двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
На Нікопольщині також понівечені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, лінії електропередач. А ще – будівельна техніка,
– сказав Лисак.
Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук також у своєму телеграм-каналі показав наслідки ворожої атаки. На фото можна побачити понівечені будівлі і руйнування.
Наслідки ворожої атаки в Дніпропетровській області / Фото з телеграм-каналу Миколи Лукашука
Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул також повідомив, що у районі міста через аварійне відключення електрики, вночі на мережах водопостачання відбулася серія потужних гідроударів, зараз персонал ліквідовує наслідки – пориви й заповітрювання.
Що з енергосистемою України після обстрілу
В Укренерго розповіли, що вночі російські безпілотники завдали нового масованого удару по об'єктах цивільної енергетичної інфраструктури України. У компанії зазначили, що пошкоджено обладнання на об'єктах у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій та Київській областях. Наразі наслідки уточнюються.
В Міненерго розповіли, що внаслідок ворожої атаки є руйнування та пошкоджено обладнання, також знеструмлювалися споживачі. Енергетики працюють над ліквідацією наслідків.
Стало відомо, що уночі російські війська обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК. Внаслідок обстрілу було поранено трьох працівників, яким зараз надають медичну допомогу. Також серйозно пошкоджено обладнання станції, над ліквідацією наслідків атаки працюють енергетики.