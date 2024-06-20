Этой ночью оккупанты также для поражения применяли дроны-камикадзе типа "Шахед", а также ракеты различного типа. Главное о ночной атаке россиянами Украины 20 июня – читайте в материале 24 Канала.

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Как атаковал враг Украину ночью

Около 22:33 19 июня стало известно, что враг запустил свои беспилотники типа "Шахед". Дроны-камикадзе двигались из Херсонской в Николаевскую область и на северо-запад.

Впоследствии тревога распространилась на центральные и восточные области. Уже ночью 20 июня в 02:19 стало известно, что беспилотники держат курс на Киевскую область. Поэтому там тоже прозвучали сирены.

Вечером 19 июня Воздушные силы зафиксировали активность Ту-95МС врага. Говорится о 4 бортах, эти стратегические бомбардировщики взлетели с аэродрома "Оленья".

"Шахеды" также замечали в Винницкой области. Россияне пытались нацелиться дронами на Киев, но оккупантам этого не удалось сделать. Уже в 04:27 по всем областям прозвучали отбои воздушной тревоги.

Воздушные силы не писали никакой информации о пусках крылатых ракет, но уже из утренней сводки стало понятно, что оккупанты все же применяли этот тип оружия из Каспийского региона.

В каких областях слышали взрывы

После 3 ночи 20 июня взрывы услышали жители Киевской области. К столице приближались, по информации мониторинговых сообществ, от 5 до 10 дронов-камикадзе.

К левому берегу Киева дроны подходили через Броварский район. В Киевской ОВА и КГГА подтвердили работу противовоздушной обороны по вражеским беспилотникам в пригороде столицы.

Кроме того, в 04:16 местные сообщества Днепропетровской области в социальных сетях сообщили, что в регионе слышали звук взрыва. Мониторы писали, что была угроза применения баллистики. В то же время в области фиксировали и "Шахеды".

В 03:37 Воздушные силы написали, что фиксируют ракету курсом на Днепр – Запорожье. Через минуту в Запорожской ОВА отметили, что прогремел взрыв.

Сколько дронов и ракет сбили силы ПВО

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что ночью российские оккупанты совершили комбинированную атаку по Украине, использовав различные типы ракет и ударные беспилотники типа "Шахед". Враг выпустил по Украине 9 ракет и 27 БПЛА.

Чем атаковали российские войска:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555, запущены с самолетов стратегической авиации Ту-95 МС из района Каспийского моря;

3 баллистические ракеты "Искандер-М" из Воронежской области, Россия;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59 из воздушного пространства над Азовским морем;

27 ударных БПЛА типа "Шахед" из района Приморско-Ахтарска, Россия.

Воздушное нападение отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, средства радиоэлектронной борьбы Воздушных сил и расчеты мобильных огневых групп Сил обороны Украины.

В результате было сбито 32 воздушные цели:

4 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

1 управляемая авиационная ракета Х-59.

27 ударных БПЛА типа "Шахед".

Боевая работа проводилась в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

Какие последствия вражеской атаки по областям

Киев

В Киевской городской военной администрации сообщили, что силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские цели были уничтожены на подступах к столице. По состоянию на 9 утра в столице не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.

Киевская область

В Киевской ОВА рассказали, что в результате падения обломков "Шахедов" вблизи одного из населенных пунктов области возникло возгорание травяного настила. Спасатели уже ликвидировали этот пожар.

К сожалению, обломки беспилотников повредили линии электропередач Броварского района и оборудование одного из предприятий региона. Последствия уже оперативно ликвидируют энергетики.

Винницкая область

Руководитель Винницкой ОВА в 04:27 сообщил в соцсетях, что в результате атаки России в области есть попадание в объект критической инфраструктуры. Около 7 часов утра Сергей Борзов написал, что по уточненной информации Воздушных сил, на территории Винницкой области ПВО работала по 4 вражеским "Шахедам". Все сбиты.

Днепропетровская область

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что наши защитники неба уничтожили 5 "Шахедов" и 4 ракеты. ПВО работала в Никопольском, Криворожском и Синельниковском районах.

Глава Днепропетровской области отметил, что последствия российской атаки были в Криворожском и Никопольском районах. Так, там пострадали мужчины 30, 41 и 63 лет, двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

В Никопольском районе также изуродованы 7 частных домов, 5 хозяйственных построек, авто, линии электропередач. А еще – строительная техника,

– сказал Лысак.

Председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук также в своем телеграм-канале показал последствия вражеской атаки. На фото можно увидеть изуродованные здания и разрушения.

Последствия вражеской атаки в Днепропетровской области / Фото из телеграм-канала Николая Лукашука

Начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул также сообщил, что в районе города из-за аварийного отключения электричества, ночью на сетях водоснабжения произошла серия мощных гидроударов, сейчас персонал ликвидирует последствия – порывы и завоздушивание.

Что с энергосистемой Украины после обстрела

В Укрэнерго рассказали, что ночью российские беспилотники нанесли новый массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины. В компании отметили, что повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой и Киевской областях. Сейчас последствия уточняются.

В Минэнерго рассказали, что в результате вражеской атаки есть разрушения и повреждено оборудование, также обесточивались потребители. Энергетики работают над ликвидацией последствий.

Стало известно, что ночью российские войска обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. В результате обстрела были ранены трое работников, которым сейчас оказывают медицинскую помощь. Также серьезно повреждено оборудование станции, над ликвидацией последствий атаки работают энергетики.