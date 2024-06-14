Призываем украинцев пристально следить за ситуацией, не пренебрегать безопасностью и перейти в укрытие в случае объявления тревоги в регионе.

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В Украине объявляли воздушную тревогу

15:14, 14 июня МиГ-31К отошел от пусковых рубежей. Воздушные силы объявили об отбое воздушной тревоги в регионах.

14:48, 14 июня Также фиксируется активность вражеской тактической авиации на северо-восточном и восточном направлениях. Поэтому есть отдельная угроза применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

14:47, 14 июня Воздушные силы официально сообщили о взлете МиГ-31К. По всей Украине объявлена ракетная опасность.

МиГ-31К Советский истребитель, носитель ракеты “ Советский истребитель, носитель ракеты “ Кинжал ". Эта ракета способна поражать цели на расстоянии до 2 000 километров и является чрезвычайно быстрой. Сразу после старта "Кинжал" залетает в стратосферу и быстро летит вниз, развивая скорость до 10 Махов, то есть примерно до 12 000 километров в час. При этом ракета способна маневрировать во время траектории полета.

Стоит отметить, что Россия подняла в небо истребитель незадолго после циничного заявления российского диктатора Путина. Мол, Кремль якобы “хоть завтра готов сесть за стол переговоров”.

При этом диктатор поставил ультиматум. Он хочет, чтобы украинские войска вышли из так называемых "новых российских регионов", а Киев навсегда отказался от планов вступить в НАТО.