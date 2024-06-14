Закликаємо українців пильно стежити за ситуацією, не нехтувати безпекою та перейти в укриття у випадку оголошення тривоги в регіоні.
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В Україні оголошували повітряну тривогу
МіГ-31К відійшов від пускових рубежів. Повітряні сили оголосили про відбій повітряної тривоги в регіонах.
Також фіксується активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та східному напрямках. Тож є окрема загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Повітряні сили офіційно повідомили про зліт МіГ-31К. По всій Україні оголошена ракетна небезпека.
МіГ-31КРадянський винищувач, носій ракети "Кинджал". Ця ракета здатна уражати цілі на відстані до 2 000 кілометрів і є надзвичайно швидкою. Одразу після старту "Кинджал" залітає в стратосферу і швидко летить вниз, розвиваючи швидкість до 10 Махів, тобто приблизно до 12 000 кілометрів на годину. При цьому ракета здатна маневрувати під час траєкторії польоту.
Варто зазначити, що Росія підняла в небо винищувач незадовго після цинічної заяви російського диктатора Путіна. Мовляв, Кремль нібито "хоч завтра готовий сісти за стіл переговорів".
При цьому диктатор поставив ультиматум. Він хоче, аби українські війська вийшли з так званих "нових російських регіонів", а Київ назавжди відмовився від планів вступити до НАТО.