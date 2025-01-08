В случае объявления воздушной тревоги находитесь в укрытиях к отбоям! Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы.
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В Украине объявляли воздушную тревогу
Отбой ракетной опасности из-за взлета МиГ-31К.
Где объявлена воздушная тревога
Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К!
– Воздушные силы.
Характеристики российского МиГ-31К
МиГ-31 – первый советский истребитель 4 поколения, первоначально предназначенный для перехвата крылатых ракет и других сложных воздушных целей.
Характеристики этого российского истребителя следующие:
- скорость до 3 400 километров в час,
- потолок 20 километров,
- радиус действия 720 километров,
- вес 46,75 тонн.
Россия использует МиГ-31К для запуска ракет Х-47 "Кинжал".
После взлета истребителя воздушную тревогу объявляют для всех регионов Украины, ведь у этих ракет дальность до 2 000 километров.
Что известно о ракетах "Кинжал" / Инфографика 24 Канала
Россия неоднократно атаковала Украину "Кинжалами"
Для России "Кинжалы" – не слишком массовый образец вооружения. Они были приняты на вооружение только в 2018 году. Но это не мешает ему все чаще запускать эти ракеты.
Только за 2 последних месяца 2024 года российская армия атаковала украинские города "Кинжалами" 4 раза:
- 20 декабря россияне обстреляли Киев, вероятно, ракетами разных типов, среди которых могли быть 2 аэробалистические ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал".
- 13 декабря оккупанты нанесли массированный удар по украинской энергетике с применением 4 таких аэробалистических ракет. Атаковали они Львовскую и Ивано-Франковскую области.
- 21 ноября Россия запустила 1 ракету типа "Кинжал". Мониторинговые телеграммы-каналы сообщали, что она летела на Днепр.
- 17 ноября во время массированной атаки россияне запустили 8 ракет "Кинжал" по Кременчугу и Киеву.
Обратите внимание! МиГ-31К способен нести 1 "Кинжал" и поражать цели на расстоянии до 2 000 километров. Также носителями этих ракет могут быть стратегические бомбардировщики Ту-22М3, способные нести 4 ракеты. Из этих самолетов российская армия может атаковать "Кинжалами" цели на расстоянии 3 тысячи километров.