Во вторник, 31 января, около 11:15 карта воздушных тревог стала красной, однако уже через 30 минут стали появляться сообщения об отбоях. Существовала угроза ракетных ударов со стороны Беларуси, ведь захватчики, вероятно, поднимали в небо тактическую авиацию, – сообщает 24 Канал.

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Опасные "Кинжалы" были снова в небе

Как отметили в мониторинге вражеской авиации, оккупанты подняли в небо МиГ-31К, являющийся носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Ее наши средства ПВО не могут перехватывать, потому и тревогу объявили по всем областям Украины.

МиГ-31К могут сопровождать истребители Су-30СМ,

– предположили в телеграм-канале monitor.

Впоследствии там констатировали, что визуально взлет авиации не наблюдался. Кроме того, с наблюдением радиотехнических вражеских летающих объектов есть определенная неоднозначность.



Карта воздушных тревог по состоянию на 11:15 / Скриншот с vadimklimenko.com

Безопасность превыше всего: в укрытие следует спускаться всегда