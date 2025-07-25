24 Канал призывает находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Что известно о взлете МиГ-31К?

Около 13:50 по Украине начала распространяться воздушная тревога. По данным Воздушных сил, причиной угрозы является взлет МиГ-31К. В связи с этим для всех областей страны сохраняется ракетная опасность.

По предварительной информации, в воздухе сейчас находится 2 борта. Напомним, что МиГ-31К является носителем гиперзвуковой аэробаллистической ракеты Х-47м2 комплекса "Кинжал", и представляет угрозу для всех регионов.

Воздушная тревога в Украине: смотрите на карте

Уже в 14:06 прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги для всех областей.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.

К слову, россияне уже нанесли удар управляемой авиабомбой по Харькову, пострадал туберкулезный диспансер, в здании находились пациенты и персонал медучреждения. Известно о пострадавших из-за атаки.