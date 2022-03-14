Об этом рассказал в соцсетях глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он поблагодарил руководителей военных администраций, Нацполиции и благотворительного фонда "Восток SOS".
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Откуда удалось эвакуировать жителей:
- С Северодонецка – 600,
- С Рубежного – 480,
- Из Лисичанска – 260,
- Из Попасной – 130,
- С Горного – 80;
- Из Кременной – 82,
- На собственном транспорте – 80.
По словам Гайдая, колонна из Луганщины прибудет в Славянск. Там людям предоставят временное убежище и помощь. Отсюда можно будет по железной дороге добраться до необходимого региона.
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