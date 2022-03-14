Про це розповів у соцмережах голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. Він подякував керівникам військових адміністрацій, Нацполіції ята благодійному фонду "Восток SOS".
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Звідки вдалось евакуювати мешканців:
- З Сєвєродонецька – 600,
- З Рубіжного – 480,
- З Лисичанська – 260,
- З Попасної – 130,
- З Гірського – 80;
- З Кремінної – 82,
- На власному транспорті – 80.
За словами Гайдая, колона з Луганщини прибуде до Слов'янська. Там людся нададуть тимчасовий прихисток та допомогу. Звідси можна буде залізницею дістатись до необхідного регіону.
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