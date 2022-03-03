Об этом Генпрокурор рассказала на своей странице в фейсбук.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

Венедиктова рассказала, что скоро в ведомстве проведут "перекличку" личного состава, поскольку пришло время сделать инвентаризацию хлама, который сбежал от своих земляков.

Где вы, говнюки, нашли эти десятки тысяч долларов, которыми пытались подкупить пограничников, где? Хоть бы служебные удостоверения не показывали. Уж позорьтесь сами, зачем тень на всю прокуратуру бросать,

– пишет Венедиктова. Она добавляет, что во всех без исключения правоохранительных органах таких "рыцарей" хватает, поэтому на днях будет создана специальная группа, которая займется составлением списка "хероїв".

Ребята, вы уж извиняйте, но как говорится – по законам военного времени,

– говорится в ее обращении. Ранее Венедиктова обратилась к россиянам, обвинив их в причастности к войне России против Украины. Смотрите обращение Генпрокурора Украины к россиянам:

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