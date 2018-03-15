За банковские счета дочерей Путина взялись в Латвии

Информацию о наличии тайных банковских счетов у дочерей президента России Владимира Путина проверят спецслужбы Латвии.

Об этом информирует LSM.LV.

Данные о тайных счетах дочерей Путина получила разведка во время президентства Барака Обамы. Тогда по совету аналитика по российским вопросам и советника экс-президента американская администрация обнародовала эту информацию.

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"В любом случае я надеюсь, что наша контрольная служба и регулятор отреагировали и проверяют эту информацию", – прокомментировала министр финансов Данная Рейзниеце-Озола.

По словам главы МВД Рихардса Козловскиси, сведения должны быть проверены всеми контролирующими учреждениями.

Глава службы предотвращения легализации незаконно нажитых средств Латвии Виестур Бурканс отметил, что они намерены проверить эти счета, а также происхождение средств и все действия на счетах.

По его прогнозам, последствия этих проверок могут быть различными. Если же банки скрывали эти данные, то латвийские службы могут попросить информационной поддержки у США, чтобы получить разъяснения, на каких фактах основывалось предложение Селесты Валландер.

Напомним, почти никому не известный дом семьи Путина во Франции впервые попал в объективы камер. В дом младшей дочери главы Кремля на атлантическом побережье пришли местные активисты, чтобы призвать "французских россиян" бойкотировать президентские выборы в РФ.