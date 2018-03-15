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За банківські рахунки доньок Путіна взялися у Латвії

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Доньки Путіна Марія та Катерина
Доньки Путіна Марія та Катерина / Фото з вільних джерел

Інформацію про наявність таємних банківських рахунків у доньок президента Росії Володимира Путіна перевірять спецслужби Латвії.

Про це інформує LSM.LV.

Дані про таємні рахунки доньок Путіна отримала розвідка під час президентства Барака Обами. Тоді за порадою аналітика з російських питань та радника екс-президента американська адміністрація оприлюднила цю інформацію.

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"У будь-якому випадку я сподіваюся, що наша контрольна служба і регулятор відреагували і перевіряють цю інформацію”, – прокоментувала міністр фінансів Дана Рейзніеце-Озола.

За словами очільника МВС Ріхардса Козловскісі, відомості повинні бути перевіреними усіма контролюючими установами.

Глава служби Служба запобігання легалізації незаконно нажитих коштів Латвії Віестур Бурканс зазначив, що вони мають намір перевірити ці рахунки, а також походження коштів та всі дії на рахунках.

За його прогнозами, наслідки цих перевірок можуть бути різними. Якщо ж банки приховували ці дані, то латвійські служби можуть попросити інформаційної підтримки в США, щоб отримати роз'яснення, на яких фактах ґрунтувалося пропозиція Селести Валландер.

Нагадаємо, майже нікому не відомий дім родини Путіна у Франції вперше потрапив в об'єктиви камер. Під будинок молодшої доньки очільника Кремля на атлантичному узбережжі прийшли місцеві активісти, аби закликати "французьких росіян" бойкотувати президентські вибори в РФ.

Теги: Володимир Путін Латвія
Джерело: 24 Канал
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