По данным Госстата размеры субсидий сократились на 75%
За пять месяцев этого года украинцам выплатили субсидий на 553 миллионов гривен.
Об этом информирует Вusinessua.
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Общая сумма компенсаций по оплате жилищно-коммунальных услуг сократилась в четыре с половиной раза по сравнению с прошлогодним периодом.
По данным Госстата, назначили субсидии почти 900 тысячам домохозяйств. А средний уровень выплат составил 168 гривен. Сокращение количества субсидий связано с изменением порядка начисления компенсаций, который вступил в силу в конце апреля.
Источник: 24 Канал
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