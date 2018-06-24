За даними Держстату розміри субсидій скоротилися на 75%

За п’ять місяців 2018 року українцям виплатили субсидій на 553 мільйони гривень.

Про це інформує Вusinessua.

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Загальна сума компенсацій за оплату житлово-комунальних послуг скоротилась у чотири з половиною рази у порівнянні з торішнім періодом.

За даними Держстату призначили субсидії майже 900 тисячам домогосподарств. А середній рівень виплат склав 168 гривень. Скорочення кількості субсидій пов’язане зі зміною порядку нарахування компенсацій, який набув чинності наприкінці квітня.