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Телеканал новин 24 Новини Новини України

За даними Держстату розміри субсидій скоротилися на 75%

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За даними Держстату розміри субсидій скоротилися на 75%
За даними Держстату розміри субсидій скоротилися на 75% / www.ukrpress.info

За п’ять місяців 2018 року українцям виплатили субсидій на 553 мільйони гривень.

Про це інформує Вusinessua.

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Загальна сума компенсацій за оплату житлово-комунальних послуг скоротилась у чотири з половиною рази у порівнянні з торішнім періодом.

За даними Держстату призначили субсидії майже 900 тисячам домогосподарств. А середній рівень виплат склав 168 гривень. Скорочення кількості субсидій пов’язане зі зміною порядку нарахування компенсацій, який набув чинності наприкінці квітня.

Теги: Новини України Субсидії Гроші
Джерело: 24 Канал
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