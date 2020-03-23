По дополнительной 1000 гривен получат пенсионеры и получатели соцпомощи
С апреля по дополнительной тысяче гривен получат украинские пенсионеры, у которых пенсия составляет менее 5 тысяч гривен, а также – получатели социальной помощи.
"С апреля будет осуществлена единовременная выплата по тысяче гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривен. Таких пенсионеров у нас более 10 миллионов", – заявила 23 марта на брифинге министр социальной политики Марина Лазебная.
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Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии.
"Это люди, которые имеют инвалидность с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий", – уточнила министр.
Она также сообщила, что с мая пенсии в Украине индексируют на 11%.
Ранее по дополнительной тысяче гривен пенсионерам пообещал президент Владимир Зеленский.
Смотрите видео с брифинга Лазебной: