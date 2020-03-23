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      По дополнительной 1000 гривен получат пенсионеры и получатели соцпомощи

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      С апреля по дополнительной тысяче гривен получат украинские пенсионеры, у которых пенсия составляет менее 5 тысяч гривен, а также – получатели социальной помощи.

      "С апреля будет осуществлена единовременная выплата по тысяче гривен пенсионерам, у которых пенсия не достигает 5 тысяч гривен. Таких пенсионеров у нас более 10 миллионов", – заявила 23 марта на брифинге министр социальной политики Марина Лазебная.

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      Такую же выплату получат более 400 тысяч получателей социальной помощи, которые получают эту помощь вместо пенсии.

      "Это люди, которые имеют инвалидность с детства, дети с инвалидностью и получатели социальных пенсий", – уточнила министр.

      Она также сообщила, что с мая пенсии в Украине индексируют на 11%.

      Ранее по дополнительной тысяче гривен пенсионерам пообещал президент Владимир Зеленский.

      Смотрите видео с брифинга Лазебной:

       

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Марина Лазебна Министерство социальной политики Пенсия Деньги Новости Украины
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