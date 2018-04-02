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По инициативе Кличко подан законопроект с новыми штрафами за разрушение памятников архитектуры

18 Читати новину українською
Дмитрий Белоцерковец
Дмитрий Белоцерковец

Поданный в Верховную Раду по инициативе мэра Киева Виталия Кличко законопроект №8202 позволит усилить ответственность балансодержателей памятников архитектуры.

Об этом в социальной сети Facebook сообщил народный депутат и советник мэра Дмитрий Белоцерковец.

"На основании инициативы мэра и обращения Киевсовета к парламенту о необходимости изменения законодательства в сфере защиты памятников архитектуры и культурного наследия, вместе с Николаем Княжицким и Игорем Луценко (народные депутаты – ред.) зарегистрировали законопроект №8202", – написал Дмитрий Белоцерковец.

По его словам, цель законопроекта – увеличить ответственность тех, кто в девяностые и в XXI веке выкупил у города или государства здания, которые являются памятниками архитектуры, и сейчас содержит их в ужасном состоянии.

"Чаще всего такие владельцы преследуют одну цель – ликвидацию зданий после снятия статуса памятника архитектуры. Мотивация у них, как правило, одна – отсутствие возможности реставрации. Обычно к такому результату приходят через отказ собственников вкладывать деньги в содержание подобных объектов. Почему они это делают? Считают, что доходность таких зданий намного ниже, чем потенциальное строительство новых, с большей этажностью и коммерческими площадями. То есть они не понимают, что приобрели не обычный объект, а здание, которое является частью культурного наследия города", – подчеркнул парламентарий.

По его словам, в законопроекте есть ряд инструментов, которые позволят увеличить ответственность владельцев таких зданий.

"Законопроект №8202 дает возможность выкупа здания при нарушении правил эксплуатации объектов культурного наследия (предусмотрена процедура принудительного выкупа), выписывать штраф за небрежное отношение и доведение объектов культурного наследия до состояния разрушения, увеличить уголовную ответственность за нанесение вреда или уничтожение здания с 3 до 6 лет ограничения свободы", – пояснил Дмитрий Белоцерковец, отметив, что законопроектом фактически подразумевается предоставление органам местной власти дополнительных рычагов влияния в этой сфере.

Теги: Новости политики Законопроект Киеврада Виталий Кличко
Источник: 24 Канал
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