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З ініціативи Кличка поданий законопроект з новими штрафами за руйнування пам'яток архітектури

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Дмитро Білоцерківець
Дмитро Білоцерківець

Поданий до Верховної Ради за ініціативою мера Києва Віталія Кличка законопроект №8202 дозволить посилити відповідальність балансоутримувачів пам'яток архітектури.

Про це в соціальній мережі Facebook повідомив народний депутат і радник мера Дмитро Білоцерківець.

"На підставі ініціативи мера і звернення Київради до парламенту про необхідність зміни законодавства в сфері захисту пам'яток архітектури та культурної спадщини, разом з Миколою Княжицьким і Ігорем Луценко (народні депутати, ред.) зареєстрували законопроект №8202", написав Дмитро Білоцерківець.

За його словами, мета законопроекту збільшити відповідальність тих, хто в дев'яності і XXI столітті викупив у міста або держави будівлі, які є пам'ятками архітектури, і зараз тримає їх в жахливому стані.

"Найчастіше такі власники переслідують одну мету ліквідацію будівель після зняття статусу пам'ятки архітектури. Мотивація у них, як правило, одна відсутність можливості реставрації. Зазвичай до такого результату приходять через відмову власників вкладати гроші в зміст подібних об'єктів. Чому вони це роблять? Вважають, що прибутковість таких будівель набагато нижче, ніж потенційне будівництво нових, з більшою поверховістю і комерційними площами. Тобто вони не розуміють, що придбали не звичайний об'єкт, а будівлю, яке є частиною культурної спадщини міста", підкреслив парламентарій.

За його словами, в законопроекті є ряд інструментів, які дозволять збільшити відповідальність власників таких будівель.

"Законопроект №8202 дає можливість йому викуп будівлі при порушенні правил експлуатації об'єктів культурної спадщини (передбачена процедура примусового викупу), виписувати штраф за недбале ставлення та доведення об'єктів культурної спадщини до стану руйнації, збільшити кримінальну відповідальність за нанесення шкоди або знищення будівлі з 3 до 6 років обмеження волі", пояснив Дмитро Білоцерківець, зазначивши, що законопроектом фактично мається на увазі надання органам місцевої влади додаткових важелів впливу в цій сфері.

Теги: Новини політики Віталій Кличко Київрада Законопроект
Джерело: 24 Канал
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