По инициативе Минкульта началась проверка Киево-Печерской лавры

По инициативе Министерства культуры создана специальная комиссия, в состав которой вошли как сотрудники ведомства, так и Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника. Целью такого шага является проверка имеющихся церковных ценностей и святынь, которые были переданы Киево-Печерской Лавре, начиная с 1988 года, когда монастырь после закрытия советской властью открыли вновь.

Об этом об этом сообщает Информационно-просветительский отдел УПЦ МП.

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Как подчеркивают в Церкви, эта проверка происходит впервые за 30-летнюю историю возрожденной Киево-Печерской Лавры.

"В первый день Рождественского поста члены Комиссии начали проверку наличия мощей в Ближних и Дальних пещерах Лавры. Работа Комиссии проходит под наблюдением монахов, надзирателей пещер и членов Духовного собора обители. По просьбе наместника обители, митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла, обзор алтарных помещений лаврских храмов осуществляют исключительно мужчины, поскольку женщинам запрещается находиться в церковном алтаре ", – рассказали представители Московского патриархата.