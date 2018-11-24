По меньшей мере 100 человек ранены при обстреле Алеппо

Артиллерия сирийской армии нанесла в воскресенье ответный удар по позициям боевиков, обстреляли жилые кварталы Алеппо снарядами с хлором.

Об этом сообщило издание Al-watan.

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Шеф полиции сирийского города Алеппо генерал Иссам аш-Шалли обвинил в обстрелах жилых кварталов Алеппо террористов из группировки "Джабхат ан-Нусра".

Отмечается, что боевики выпустили боеприпасы с отравляющими веществами по кварталам, расположенных вблизи от линии соприкосновения сирийской армии с боевиками.

По последним данным, число пострадавших возросло до 100 человек, среди которых женщины и трое детей. Глава медицинского департамента Алеппо Зияд Хадж Таха отметил, что жертв удалось избежать благодаря своевременным действиям сирийских военных, которые оперативно доставили людей с симптомами удушья в университетской больнице "Халяби" и госпиталя "Ар-Рази".

Пока еще никого не выписали, врачи и медперсонал продолжают оказывать помощь пострадавшим. Состояние двух подростков, которые ранее попали в отделение реанимации, сейчас стабилизировался,

– заявил Зияд Хадж Таха.

Боеприпасы с хлором упали на улице Нил, где в выходной день вечером было много людей, а также в соседних кварталах Эль-Халид и Джами-эз-Захра.

Боевики, засевшие в пригороде Алеппо, регулярно обстреливают окраины и центр города из минометов и самодельных ракет.