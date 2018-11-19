Россия провела испытания новейших истребителей в Сирии: появилось видео

Министерство обороны РФ провело испытания новейших российских истребителя Су-57 в небе над Сирией. Не исключено, что эти самолеты Россия планировала использовались при бомбардировках в Восточной Гуте.

Российское ведомство опубликовало видео на своем Youtube-канале.

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В Минобороны России отмечают, что испытания проводились якобы для подтверждения заявленных возможностей новейшего самолета в условиях реальной боевой обстановки.

Во время них были на практике проверены летно-технические характеристики самолета, интеллектуальный информационно-управляющий комплекс, работа всех бортовых систем, включая комплекс вооружения, в условиях повышенных температур и других факторов,

– говорится в сообщении.

К слову, о появлении Су-57 на российской базе в Хмеймиме сообщалось еще в феврале, позже информацию об испытаниях подтвердили и в Минобороны России. Не исключено, что именно эти самолеты Кремль собирался задействовать в бомбардировках в Восточной Гуте.

Что это за истребитель? Су-57 – перспективный российский истребитель 5-го поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет разработан для замены в российских военно-воздушных силах тяжелого истребителя Су-27.