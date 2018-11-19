Росія провела випробування новітніх винищувачів у Сирії: з'явилось відео

Міністерство оборони РФ провело випробування новітніх російських винищувача Су-57 в небі над Сирією. Не виключено, що ці літаки Росія планувала використовувались при бомбардуваннях у Східній Гуті.

Російське відомство опублікувало відео на своєму Youtube-каналі.

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У Міноборони Росії зазначають, що випробування проводилися нібито для підтвердження заявлених можливостей новітнього літака в умовах реальної бойової обстановки.

Під час них були на практиці перевірені льотно-технічні характеристики літака, інтелектуальний інформаційно-керуючий комплекс, робота всіх бортових систем, включаючи комплекс озброєння, в умовах підвищених температур та інших чинників,

– мовиться у повідомленні.

До слова, про появу Су-57 на російській базі в Хмеймімі повідомлялося ще в лютому, пізніше інформацію про випробування підтвердили і в Мінобороні Росії. Не виключено, що самі ці літаки Кремль збирався задіяти до бомбардувань в Східній Гуті.

Що це за винищувач?Су-57 – перспективний російський винищувач 5-го покоління, призначений для знищення всіх видів повітряних, наземних і надводних цілей. Літак розроблений для заміни у російських військово-повітряних силах важкого винищувача Су-27.