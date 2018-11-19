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      Військові бази на Кубі: Захід остерігається серйозної загрози з боку Кремля

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      Росія може розмістити військові бази на Кубі
      Росія може розмістити військові бази на Кубі / Фото з відкритих джерел

      Країни Заходу побоюються серйозної збройної загрози з боку Росії. Москва може використати для своїх цілей Кубу, вирішивши відкрити там військові бази.

      Про це повідомляє Daily Star.

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      Видання зазначає, що відкриття Росією військових баз на Кубі може стати її "відповіддю" на вихід США з Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

      Передумовою для подібних побоювань став візит глави Куби Діаса-Канеля Бермудеса в Москву.

      Окрім того, експерти вважають, що Росія нібито може знову відкрити радіоелектронний центр у Лурдесі для спостереження за США.

      До слова, раніше з'явилась інформація, що Росія виділить Кубі держкредит у розмірі 540 мільйонів доларів на купівлю військової техніки.

      Нагадаємо,голова Білого дому Дональд Трамп анонсував свій намір вивести США з ракетного договору, який діяв із 1987 року, через те, що Росія порушила домовленості.

      У Москві, зі свого боку, заявили, що американці, роблячи такі заяви,       "діють незграбно та грубо", тому керівництву Кремля доведеться вжити заходів "військово-технічного характеру", якщо США все ж розірвуть Договір про ліквідацію РСМД.

      Що відбувалось на Кубі?В жовтні 1962 спалахнула Карибська криза — надзвичайно напружене політичне, дипломатичне і військове протистояння між СРСР та США внаслідок таємного розміщення Радянським Союзом ядерних ракет на Кубі. Вперше в історії людства обидві наддержави наблизилися до прямого військового протистояння і безпосередньої загрози початку ядерної війни. Ця подія стала найвищою точкою холодної війни. На Кубі ці події називають "Жовтневою кризою", у США поширена назва "Кубинська ракетна криза". У радянських ЗМІ реальна загроза початку війни та роль в цьому СРСР всіляко замовчувалася.

      Про який договір йдеться?Договір між СРСР та США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності підписали Михайло Горбачов та Рональд Рейган у Вашингтоні 8 грудня 1987 року під час радянсько-американського саміту.

      Договір є безстроковим і забороняє виробляти, випробовувати та розгортати балістичні та крилаті ракети наземного базування середньої (від 1000 до 5500 кілометрів) та малої (від 500 до 1000 кілометрів) дальності. Сторони повинні були протягом 3 років знищити всі пускові установки та ракети наземного базування із відповідним радіусом, включно з ракетами як у європейській, так і в азійській частині СРСР. Ця домовленість про реальне скорочення наявних озброєнь стала першою в історії.

      Теги: Євросоюз Новини США Ядерна безпека Новини Росії Куба Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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