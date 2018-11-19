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      Военные базы на Кубе: Запад опасается серьезной угрозы со стороны Кремля

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      Россия может разместить военные базы на Кубе
      Россия может разместить военные базы на Кубе / Фото из открытых источников

      Страны Запада опасаются серьезной вооруженной угрозы со стороны России. Москва может использовать для своих целей Кубу, решив открыть там военные базы.

      Об этом сообщает Daily Star.

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      Издание отмечает, что открытие Россией военных баз на Кубе может стать ее "ответом" на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

      Предпосылкой для подобных опасений стал визит главы Кубы Диаса-Канеля Бермудеса в Москву.

      Кроме того, эксперты считают, что Россия якобы может снова открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе для наблюдения за США.

      К слову, ранее появилась информация, что Россия выделит Кубе госкредит в размере 540 миллионов долларов на покупку военной техники.

      Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал свое намерение вывести США из ракетного договора, действовавшего с 1987 года, из-за того, что Россия нарушила договоренности.

      В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют неуклюже и грубо", поэтому руководству Кремля придется принять меры "военно-технического характера", если США все же разорвут договор о ликвидации РСМД.

      Что происходило на Кубе?
      В октябре 1962 года вспыхнул Карибский кризис – чрезвычайно напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние между СССР и США в результате тайного размещения Советским Союзом ядерных ракет на Кубе. Впервые в истории человечества обе сверхдержавы приблизились к прямому военному противостоянию и непосредственной угрозе начала ядерной войны. Это событие стало высшей точкой холодной войны. На Кубе эти события называют "Октябрьским кризисом", в США распространено название "Кубинский ракетный кризис". В советских СМИ реальная угроза начала войны и роль в этом СССР всячески замалчивались.

      О каком договоре идет речь?
      Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор бессрочный и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости политики Куба Новости России Ядерная безопасность Новости США Евросоюз
      Источник: 24 Канал
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