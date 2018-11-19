Военные базы на Кубе: Запад опасается серьезной угрозы со стороны Кремля
Страны Запада опасаются серьезной вооруженной угрозы со стороны России. Москва может использовать для своих целей Кубу, решив открыть там военные базы.
Об этом сообщает Daily Star.
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Издание отмечает, что открытие Россией военных баз на Кубе может стать ее "ответом" на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.
Предпосылкой для подобных опасений стал визит главы Кубы Диаса-Канеля Бермудеса в Москву.
Кроме того, эксперты считают, что Россия якобы может снова открыть радиоэлектронный центр в Лурдесе для наблюдения за США.
К слову, ранее появилась информация, что Россия выделит Кубе госкредит в размере 540 миллионов долларов на покупку военной техники.
Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал свое намерение вывести США из ракетного договора, действовавшего с 1987 года, из-за того, что Россия нарушила договоренности.
В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют неуклюже и грубо", поэтому руководству Кремля придется принять меры "военно-технического характера", если США все же разорвут договор о ликвидации РСМД.
Что происходило на Кубе?
В октябре 1962 года вспыхнул Карибский кризис – чрезвычайно напряженное политическое, дипломатическое и военное противостояние между СССР и США в результате тайного размещения Советским Союзом ядерных ракет на Кубе. Впервые в истории человечества обе сверхдержавы приблизились к прямому военному противостоянию и непосредственной угрозе начала ядерной войны. Это событие стало высшей точкой холодной войны. На Кубе эти события называют "Октябрьским кризисом", в США распространено название "Кубинский ракетный кризис". В советских СМИ реальная угроза начала войны и роль в этом СССР всячески замалчивались.
О каком договоре идет речь?
Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.
Договор бессрочный и запрещает производить, испытывать, развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.