США могут разместить ракеты в Европе: в России пригрозили Вашингтону серьезными последствиями

В России предостерегают Соединенные Штаты от размещения нового вооружения в Европе. Там отмечают, что такая ситуация может спровоцировать "драматические события".

Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, пишет Financial Times.

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Так, российский дипломат выразил опасения относительно дальнейших планов США после возможного выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Если они планируют развернуть ракеты в Европе, это может привести к драматическим событиям в этом регионе, в том числе во внутренней политике,

– подчеркнул он.

Так, постпред подчеркивает, что любое развертывание ракет в Европе является дестабилизирующим фактором.

"Вы не можете отличить на расстоянии ракету с ядерной боеголовкой от ракеты, которая не обладает таким оружием", – отметил дипломат.

По его словам, Чижова, это "одна из самых сложных проблем" в области контроля над вооружениями.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал свое намерение вывести США из ракетного договора, действовавшего с 1987 года, из-за того, что Россия нарушила договоренности. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют неуклюже и грубо", поэтому руководству Кремля придется принять меры "военно-технического характера", если США все же разорвут договор о ликвидации РСМД.

О каком договоре идет речь?

Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.



Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.