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      США могут разместить ракеты в Европе: в России пригрозили Вашингтону серьезными последствиями

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      В России предупредили США о "драматических событиях" из-за размещения в Европе нового вооружения
      В России предупредили США о "драматических событиях" из-за размещения в Европе нового вооружения / Фото из открытых источников

      В России предостерегают Соединенные Штаты от размещения нового вооружения в Европе. Там отмечают, что такая ситуация может спровоцировать "драматические события".

      Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, пишет Financial Times.

      Читайте также: Россия готовит Крым для развертывания ядерного оружия, – постпред ООН

      Так, российский дипломат выразил опасения относительно дальнейших планов США после возможного выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

      Если они планируют развернуть ракеты в Европе, это может привести к драматическим событиям в этом регионе, в том числе во внутренней политике,
      – подчеркнул он.

      Так, постпред подчеркивает, что любое развертывание ракет в Европе является дестабилизирующим фактором.

      "Вы не можете отличить на расстоянии ракету с ядерной боеголовкой от ракеты, которая не обладает таким оружием", – отметил дипломат.

      По его словам, Чижова, это "одна из самых сложных проблем" в области контроля над вооружениями.

      Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп анонсировал свое намерение вывести США из ракетного договора, действовавшего с 1987 года, из-за того, что Россия нарушила договоренности. В Москве, со своей стороны, заявили, что американцы, делая такие заявления, "действуют неуклюже и грубо", поэтому руководству Кремля придется принять меры "военно-технического характера", если США все же разорвут договор о ликвидации РСМД.

      О каком договоре идет речь?
      Договор между СССР и США о ликвидации ракет средней и малой дальности подписали Михаил Горбачев и Рональд Рейган в Вашингтоне 8 декабря 1987 года во время советско-американского саммита.

      Договор является бессрочным и запрещает производить, испытывать и развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности. Стороны должны были в течение 3 лет уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с соответствующим радиусом, включая ракеты как в европейской, так и в азиатской части СССР. Эта договоренность о реальном сокращении имеющихся вооружений стала первой в истории.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости США Оружие Ядерная безопасность
      Источник: 24 Канал
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