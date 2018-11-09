Россия готовит Крым для развертывания ядерного оружия, – постпред ООН

Россия удвоила свои военные силы на полуострове и продолжает подготовку крымской военной инфраструктуры для развертывания ядерного оружия. Совбез ООН должен собраться, чтобы обсудить ситуацию на оккупированном Донбассе и эскалацию в Азовском море.

Об этом рассказал постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, пишет ТСН.

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Он отмечает, что Россия не планирует останавливать оккупацию Крыма. По его словам, целью Кремля является тотальное военное господство в Черноморском регионе и за его пределами.

"Например, Крым часто используется как штаб-квартира и база поставки для военного участия в Сирии", – отметил Ельченко.

Дипломат подчеркнул, что Россия давлением и пропагандой заставляет жителей оккупированного Крыма участвовать в российских военных операциях за рубежом.

Именно поэтому, по его словам, действия России на полуострове нельзя считать просто украинским или региональным вопросом. Поведение Кремля в Крыму угрожает всей Европе.

Крым – это не только тестовая площадка для нового российского вооружения и потенциальной зоны для распространения ядерного оружия, но также он является ключевым элементом российской военной экспансионистской политики,

– отметил Ельченко.

Он также подчеркнул, что Россия удвоила свои военные силы на полуострове и продолжает подготовку крымской военной инфраструктуры для развертывания ядерного оружия, включая реконструкцию хранилищ ядерных боеголовок.

Тяжёлые и длительные последствия также будет иметь строительство Россией Крымского моста. Такие действия, кроме нарушения свободы международного судоходства, наносят существенный вред экологии.

"Этот мост простирается с территории России на суверенную территорию Украины, тем самым увеличивая количество тяжелого оружия, оборудования и военного персонала в Крыму", – добавил дипломат.

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Ельченко считает, что мост провоцирует серьезную угрозу морского нападения на Азовском направлении в случае масштабной военной конфронтации.