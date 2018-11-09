В отставку ушли самопровозглашенные руководители оккупированного Симферополя

Так называемый глава оккупированного Россией Симферополя Игорь Лукашев ушел в отставку по требованию самопровозглашенного главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова.

Об этом объявил сам Аксенов.

Как сообщило издание "Крыминформ", в отставку по требованию Аксенова отправили и всех 7 заместителей Лукашева.

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По словам самопровозглашенного главы Крыма, новый состав "администрации" сформируют на следующей неделе. Сам Лукашев свою "отставку" не прокомментировал.

Ранее Аксенов пообещал устроить "администрации" Симферополя "административный террор". Главные претензии – мусорный и транспортный коллапс в городе.