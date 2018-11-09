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      В отставку ушли самопровозглашенные руководители оккупированного Симферополя

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      Глава оккупированного Симферополя Игорь Лукашев ушел в отставку
      Глава оккупированного Симферополя Игорь Лукашев ушел в отставку / Фото из открытых источников

      Так называемый глава оккупированного Россией Симферополя Игорь Лукашев ушел в отставку по требованию самопровозглашенного главы аннексированного Крыма Сергея Аксенова.

      Об этом объявил сам Аксенов.

      Как сообщило издание "Крыминформ", в отставку по требованию Аксенова отправили и всех 7 заместителей Лукашева.

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      По словам самопровозглашенного главы Крыма, новый состав "администрации" сформируют на следующей неделе. Сам Лукашев свою "отставку" не прокомментировал.

      Ранее Аксенов пообещал устроить "администрации" Симферополя "административный террор". Главные претензии – мусорный и транспортный коллапс в городе.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Сімферополь Новости Крыма Аннексия Крыма
      Источник: 24 Канал
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