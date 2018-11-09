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      У відставку пішли самопроголошені керівники окупованого Сімферополя

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      Голова окупованого Сімферополя Ігор Лукашев пішов у відставку
      Голова окупованого Сімферополя Ігор Лукашев пішов у відставку / Фото з вільних мереж

      Так званий голова окупованого Росією Сімферополя Ігор Лукашев пішов у відставку на вимогу самопроголошеного глави анексованого Криму Сергія Аксьонова.

      Про це оголосив сам Аксьонов.

      Як сповістило видання "Кримінформ", у відставку на вимогу Аксьонова відправили і всіх 7 заступників Лукашева.

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      За словами самопроголошеного голови Криму, новий склад "адміністрації" сформують наступного тижня. Сам Лукашев свою "відставку" не прокоментував.

      Раніше Аксьонов пообіцяв влаштувати "адміністрації" Сімферополя "адміністративний терор". Головні претензії – сміттєвий і транспортний колапс у місті.

      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Анексія Криму Новини Криму Сімферополь
      Джерело: 24 Канал
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