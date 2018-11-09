У відставку пішли самопроголошені керівники окупованого Сімферополя

Так званий голова окупованого Росією Сімферополя Ігор Лукашев пішов у відставку на вимогу самопроголошеного глави анексованого Криму Сергія Аксьонова.

Про це оголосив сам Аксьонов.

Як сповістило видання "Кримінформ", у відставку на вимогу Аксьонова відправили і всіх 7 заступників Лукашева.

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За словами самопроголошеного голови Криму, новий склад "адміністрації" сформують наступного тижня. Сам Лукашев свою "відставку" не прокоментував.

Раніше Аксьонов пообіцяв влаштувати "адміністрації" Сімферополя "адміністративний терор". Головні претензії – сміттєвий і транспортний колапс у місті.